Circle to Search arriva anche su iPhone... Ma non si chiamerà più così

Google continua ad espandere le sue funzionalità di ricerca basate sull’intelligenza artificiale: l’ultima novità è l’arrivo della sua tecnologia di ricerca visiva anche sugli iPhone.

Tuttavia, c’è un dettaglio curioso: mentre sugli smartphone Android questa funzionalità è nota come “Circle to Search”, sugli iPhone il nome non viene utilizzato. Questo cambiamento solleva interrogativi sulle strategie di branding di Google e sulle dinamiche della concorrenza con Apple.

Una funzionalità potente, ma con un nome diverso su iPhone

“Circle to Search” è una delle funzionalità AI più pubblicizzate di Google, inizialmente lanciata sui dispositivi Samsung e poi estesa ad altri smartphone Android. Ora, la tecnologia è disponibile anche su iPhone, ma con un’importante differenza: invece di attivarsi tramite una pressione prolungata sulla barra di navigazione o sul pulsante Home, gli utenti Apple dovranno utilizzare Google Lens all’interno dell’app Google o di Chrome.

Il cambiamento nel branding potrebbe essere dovuto a diversi motivi. Da un lato, Apple potrebbe non voler associare direttamente i propri dispositivi a un’innovazione targata Google, dall’altro, è possibile che Google voglia mantenere “Circle to Search” esclusivo per l’ecosistema Android. Inoltre, la funzionalità sugli iPhone ha un campo d’azione più ristretto rispetto alla versione per Android, il che potrebbe giustificare l’assenza del nome iconico.

Come funziona la ricerca visiva sugli iPhone?

Nonostante il cambio nome, il funzionamento è molto simile a “Circle to Search”. Gli utenti iPhone potranno selezionare e cercare specifici contenuti dallo schermo utilizzando semplici gesti come il tocco, l’evidenziazione o il disegno. Questo permetterà loro di effettuare ricerche visive senza dover scattare screenshot o aprire nuove schede.

Per utilizzare la funzione su Chrome per iOS, basterà aprire il menu con i tre puntini e selezionare “Cerca nella schermata con Google Lens”. Una versione più intuitiva sarà presto disponibile, con un’icona di Lens direttamente nella barra degli indirizzi, simile alla versione desktop introdotta la scorsa estate. Anche nell’app Google per iOS, gli utenti potranno accedere alla funzione tramite il menu a tre puntini e selezionando “Cerca questa schermata”.

Limitazioni rispetto alla versione Android

Sebbene la nuova funzione rappresenti un miglioramento significativo per gli utenti iPhone, presenta alcune limitazioni rispetto alla versione per Android. Attualmente, la ricerca visiva su iOS è disponibile solo nell’app Google e in Chrome, mentre sugli smartphone Android può essere utilizzata in un contesto più ampio, integrandosi meglio con il sistema operativo.

Google ha annunciato che questa funzionalità inizierà a essere distribuita globalmente nelle prossime settimane. Resta da vedere se in futuro verrà ampliata anche su iOS o se continuerà a rimanere un’esclusiva più avanzata per Android.