In questo primo episodio parleremo dei cinque migliori smartphone 5G presenti sul mercato. Perché 5G? Semplice: la connettività di nuova generazione sta prendendo sempre più piede nel mondo e a breve tutti i produttori porteranno in commercio solo device con il nuovo modulo next-gen. Partiamo subito.

Smartphone 5G a partire da meno di 200€

Incredibilmente si trovano già moltissimi device dotati di modem 5G a prezzi davvero interessanti: si parte dai 200€ (anche meno) di POCO M3 Pro agli oltre 1200€ di Galaxy S21 Ultra. Ma andiamo con ordine.

POCO M3 Pro 5G

Difficile non amare il POCO M3 Pro 5G: appena lanciato, si trovava ad un prezzo inferiore ai 160€. Oggi invece, su Amazon lo si può acquistare a 179€. 64 GB di storage, pannello FullHD da 90 Hz, 4 GB di memoria RAM e batteria da 5000 mAh. Ad oggi, è il telefono con il modem 5G con il prezzo più basso di tutti.

Redmi Note 10 5G

Il secondo terminale che vi presentiamo si chiama Redmi Note 10 5G ed è proposto a 200,00€ su Amazon. Stiamo parlando di un device dotato di processore mediogamma Dimensity 700, display FullHD da 6,5 pollici da 90 Hz, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. Perché sceglierlo? Semplice: ha un eccellente rapporto qualità-prezzo ed è il modo più economico per entrare… nel futuro. Compete con Realme 7 e con OPPO A73.

OnePlus Nord

Il OnePlus Nord è stato il primo midrange del colosso cinese dai tempi del lontano OnePlus X del 2015. Il telefono è stato – fin da subito – un best-seller ed è un campione sotto tutti i punti di vista. Processore top (Snapdragon 765G), 8/12 GB di RAM, storage da 128 o 256 GB, struttura in policarbonato, fingerprint in display, tecnologia AMOLED e doppia selfiecam per scatti creativi e videochiamate in alta risoluzione. Si trova su Amazon a 345€.

Apple iPhone 12

Il modello standard della line-up 2020 di Apple è il telefono più venduto al mondo; i dati finanziari parlano chiaro. iPhone 12 è stato in grado di superare le aspettative della compagnia: le sue spedizioni hanno già superato quelle di iPhone 11, che è stato il terminale più venduto dell'intero 2020. Modem 5G di Qualcomm, processore Apple Bionic A14 a 5 nm, doppia lente da 12 Mpx, schermo OLED da 6,1 pollici e tanto, tanto altro ancora. Quanto costa iPhone 12? 799€.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Secondo il nostro punto di vista, il Samsung Galaxy S21 Ultra è il telefono 5G più completo che ci sia; schermo da 6,8 pollici con 120 Hz e risoluzione FullHD+.

Processore Exynos 2100 a 5 nm e tanta, tanta RAM a bordo. Non manca il supporto alla S Pen (per la felicità degli amanti della serie Note) e dispone di un software (One UI) ricco e completo di funzionalità smart. Quanto costa oggi su Amazon? Ben 1249€, ma vale ogni centesimo richiesto dal produttore.

