Redmi Note 10 ha venduto oltre 500.000 unità in un'ora; il colosso cinese Xiaomi ha così generato 1,5 miliardi di yuan in soli 50 minuti.

Xiaomi: con il Redmi Note 10 ha battuto un nuovo record

Xiaomi ha rivelato ufficialmente i dati di vendita del nuovo midrange della gamma Redmi; la società tecnologica cinese è emersa come il marchio più attivo presente sul mercato. Non di meno, ha rivelato di aver generato ufficialmente 1,5 miliardi di yuan di entrate in soli 49 minuti e 52 secondi.

Il marchio ha anche rivelato che gli smartphone della serie Redmi Note 10, lanciati in Cina pochi giorni fa (globalmente invece hanno visto la luce poco più di un mese fa) hanno venduto oltre 500.000 unità nel giro di un'ora dal momento in cui sono state messe in commercio. Non di meno, l'azienda ha offerto cospicui sconti su 20 nuovi terminali durante questa prima fase di vendita.

Xiaomi ha lanciato in Cina Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro , due terminali supportano la connettività 5G. Il Redmi Note 10 è dotato di un display LCD Full HD + da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz ed è alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 700.

D'altra parte, la variante Pro presenta un pannello LCD da 6,6 pollici con risoluzione dello schermo Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto il cofano, il telefono è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1100.

Per quanto riguarda il reparto fotocamere, il modello base ha una configurazione a doppia lente sul retro con un sensore primario da 48 megapixel e un sensore secondario da 2 megapixel. D'altra parte, il modello Pro è dotato di una tripla fotocamera da 64 MP (wide) + 8 MP (120 gradi ultra-wide) + 2 MP (macro). Sul lato anteriore, il Redmi Note 10 Pro ha uno snapper da 16 MP mentre il modello standard ha uno snapper da 8 MP.

Entrambi gli smartphone eseguono il sistema operativo Android 11 pronto all'uso con l'interfaccia utente personalizzata MIUI 12.5 nella parte superiore. I telefoni sono alimentati da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida.

Ricordiamo che, per chi fosse interessato, il device si trova su Amazon ad un prezzo davvero concorrenziale: stiamo parlando di soli 157,31€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Xiaomi

Smartphone