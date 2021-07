L'estate si fa sentire e la voglia di passare le giornate fuori casa è sempre più grande. Se hai una terrazza o un giardino a disposizione, chi ti vieta di trasformali in un cinema all'aperto? Beh, nessuno e sai cosa ti serve? Sicuramente dei proiettori portatili. Sono piccoli, economici ma funzionano una bomba. In più su Amazon ci sono numerose offerte attive, non acquistarne uno sarebbe da pazzi.

Cinque in particolare hanno attirato la nostra attenzione e te li mostriamo affinché tu possa fare un acquisto ponderato e che valga fino all'ultimo euro speso.

Proiettori portatili: i best five presenti sull'ecommerce

I proiettori portatili non hanno nulla da invidiare ai più classici. Sono diversi? Ovviamente sì, hanno dimensioni più ridotte ma non per questo la tecnologia al loro interno è sacrificata. Tra quelli in vendita su Amazon, alcuni sono particolarmente più convenienti perché costerebbero più di 100€ ma grazie alle offerte vedono il loro prezzo diventa alla portata di qualunque portafogli.

YABER Proiettore WiFi

Il primo proiettore portatile che devi considerare è di Yaber. È in promozione grazie a un coupon di 30,00€. Lo compi e lo adatti alle tue esigenze. Con una risoluzione Full HD 1080 pixel ti offre il massimo della visione e poi i 6000 Lumens sono una luminosità ottima.

Lo colleghi al tuo smartphone, console gaming, TV o laptop e inizi la riproduzione in un attimo.

Su Amazon lo paghi solo 99,99€ attivando il coupon.

Mini Proiettore Portatile Artlii

Se sei alla ricerca di qualcosa ancora più portatile, il modello prodotto da Artilii fa al caso tuo. Anche questo è in promozione con coupon di 10,00€ e ti permette di collegarlo a qualunque dispositivo per avere il cinema ovunque tu vada. Ha una risoluzione di 720 pixel HD e la funzione di Zoom digitale inclusa.

Su Amazon lo acquisti a soli 59,99€ attivando il coupon.

HOPVISION Mini Proiettore

Terzo tra i proiettori portatili è il Hopvision che arriva corredato di telecomando. Offre una qualità prezzo ottima grazie ai suoi 6000 lumen di luminosità e alla sua risoluzione Full HD 1080p. In più la lampadina incorporata dura fino a 90000 ore consecutive: un portento.

Su Amazon lo paghi solo 82,99€ con spedizione Prime.

Mini Proiettore Vamvo

Tra gli altri mini proiettori portatili, quello di Vamvo è un vero affare. Piccolo ed estremamente trasportabile, lo colleghi finanche a una powerbank per utilizzarlo fuori casa. Ha una risoluzione di 1080 pixel ed è perfetto se stai programmando una vacanza e non vuoi portarti altro che lo smartphone.

Su Amazon lo paghi appena 65,99€ grazie al ribasso del 27%.

Proiettore Portatile Tesoky Mini

Per ultimo ma non per importanza c'è il mini proiettore di Tesoky. È pensato per i bambini, ma non per questo è un giocattolo. Infatti proietta tutti i filmati in risoluzione 1920×1080 pixel con un rapporto schermo 16:9. Lo piazzi dove vuoi e vedi i film con una dimensione ottimizzata.

L'ultimo tra i proiettori portatili lo paghi appena 55,09€ su Amazon attivando il coupon.

