Cinema in salotto? Smart TV TCL QLED 4K 55" a 379€ su Amazon

Dotata di uno schermo senza cornici da 55 pollici, la Smart TV TCL QLED 4K è la scelta economica per portare il cinema direttamente nel tuo salotto. In questo momento è in offerta a un prezzo particolarmente conveniente. Acquistala ora a soli 379 euro! La trovi solo su Amazon. Tra l’altro con Cofidis puoi anche decidere di pagarla in comode rate a tasso zero.

Il design brushed titanuim metal la rende ancora più elegante e futuristica, adatta a qualsiasi arredamento. Dotata di un pannello QLED Pro, offre colori autentici realizzati con oltre un miliardo di colori e sfumature. La tecnologia 4K HDR Pro assicura colori brillanti e dettagli precisi. Il supporto Dolby Vision assicura un’esperienza coinvolgente e immersiva di altissima qualità.

TV TCL QLED 4K 55″: smart per natura

La TV TCL QLED 4K 55″ T7B è smart per natura. A soli 379 euro su Amazon offre un ecosistema eccezionale e intuitivo. In pratica, al suo interno trovi Google TV con tutti i suoi vantaggi. Scarica tutte le piattaforme di streaming che ami, senza limitazioni, e goditi ogni tipo di contenuto. Tra l’altro è anche compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Pronta ai nuovi standard trasmissivi DVB-T2 HEVC MAIN 10, questo televisore riceve senza problemi tutti i canali in chiaro della piattaforma digitale terrestre. Inoltre, grazie alla bassa latenza e alle migliori impostazioni dell’immagine per i tuoi videogame assicura un’esperienza di gioco ottimizzata.

Acquista ora la TCL T7B a soli 379 euro su Amazon.