Cina ed Europa allargano il divario con gli Stati Uniti per la produzione di veicoli elettrici. Negli ultimi anni, gli USA sono rimasti indietro rispetto agli altri due territori per quanto concerne la produzione di veicoli elettrici. Ora, un nuovo rapporto ha rivelato che tale divario si è ulteriormente ampliato.

Cina e Europa investono sempre più nell'elettrico

Secondo un rapporto della CNBC, la notizia arriva da un nuovo studio dell'International Council on Clean Transportation (ICCT), che ha rilevato che il GAP si è ampliato nel periodo che spazia dal 2017 al 2020. Lo studio ha rilevato che il numero di veicoli elettrici realizzati tra il 2010 e il 2020 è stato di oltre 10 milioni di unità. Inoltre, le case automobilistiche con sede negli Stati Uniti hanno prodotto circa il 20% dello stock globale alla fine del 2017, nonostante nel 2020 questa cifra sia scesa al 18%.

D'altra parte, la quota di produzione dell'Europa e della Cina è aumentata durante questo periodo. Il consiglio ha anche aggiunto che uno dei fattori principali che ha portato al divario è stata la differenza nelle politiche governative che hanno promosso i veicoli elettrici nel mercato automobilistico. Nic Lutsey, direttore del programma presso l'ICCT, ha spiegato:

La crescita della produzione di veicoli elettrici avviene laddove esistono forti politiche nazionali progettate per stimolare il mercato in avanti. Centinaia di miliardi di dollari sono sul tavolo e gli Stati Uniti non si sono nemmeno presi la briga di alzare una sedia.

Durante lo stesso periodo di 10 anni, la Cina è stata il più grande produttore di veicoli elettrici al mondo e ha rappresentato il 44% di tutti i veicoli elettrici prodotti in questo periodo. Questo ha segnato 4,6 milioni di unità sia per la produzione che per le vendite. Nel frattempo, l'Europa è stata responsabile della produzione di circa il 25% del totale dei veicoli elettrici, producendo 2,6 milioni di unità e vendendo 3,2 milioni di unità. Le vendite più forti all'estero hanno persino visto il produttore americano di veicoli elettrici Tesla aprire un negozio in nazioni straniere come la Cina.

