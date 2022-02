CiaoNeN: PROMO per risparmiare 36€ per 12 mesi

Il costo della vita con questo 2022 sta aumentando a vista d'occhio. Ciò che però notiamo sono i rincari per quanto riguarda le materie prime Luce e Gas.

Oggi a tal proposito vi proponiamo la soluzione di NeN che offre uno sconto che ammonta a 36 euro annui su entrambe le componenti oppure di 18 euro nel caso in cui si scelga solo Luce o solo Gas.

Per aderire a questa promozione denominata CiaoNeN basterà accedere a questo link e procedere con il cambio gestore direttamente online ed in completa autonomia.

CiaoNeN: ecco la promo che non teme gli aumenti

NeN è un gestore di energia elettrica e di gas molto particolare e differente da tutti gli altri. Questo infatti applica ogni mese lo stesso prezzo per 12 mesi di abbonamento. L'energia di NeN è anche 100% Green, questo perché proviene da centrali eoliche, idroelettriche e solari dislocate in tutto lo Stivale. Nello specifico, l'energia viene acquistata dagli impianti fotovoltaici di Forlì, Ravarino, Cherasco, Vercelli e Comano Terme.

Per verificare quanto andremo a risparmiare con NeN basterà caricare nella piattaforma una bolletta ed il sistema calcolerà su base annua il costo mensile che rimarrà invariato per il primo anno.

Allo scadere dell'anno, NeN ricalcolerà l'importo in base ai propri consumi. Questo significa che potrebbe comportare un ulteriore diminuzione di prezzo.

Ricapitolando, con questo gestore sarà possibile risparmiare 36 euro all'anno grazie alla promo di benvenuto, in scadenza DOMANI, denominata CiaoNeN.

Come abbiamo detto all'inizio, questa offerta è valida in caso di switch o volture di entrambi le componenti Luce e Gas. In caso di scelta di solo una delle due, quindi solo Luce o solo Gas, lo sconto ammonterà a 18 euro per il primo anno di abbonamento.

I 36 euro o i 18 sono ripartiti ogni mese sulla propria bolletta. Inoltre, scegliendo NeN non avrete alcun vincolo e quindi potrete cambiare gestore senza pagare nessuna penale.