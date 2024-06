Cialde Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu: 300 a soli 40€ su eBay

Amanti del caffè, è il momento di festeggiare! eBay propone un’offerta imperdibile per tutti coloro che non possono fare a meno di un buon espresso a casa o in ufficio. Le cialde Caffè Borbone Miscela Mia Magica NAPOLI Blu, adatte per macchine da caffè ESE 44mm, sono ora disponibili a un prezzo straordinario: da 55,42 euro scendono a soli 40,99 euro.

La qualità del Caffè Borbone

Caffè Borbone è un marchio che non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati del buon caffè. La miscela NAPOLI Blu rappresenta una delle punte di diamante della loro produzione, unendo qualità e tradizione napoletana. Questa miscela è famosa per il suo gusto intenso e cremoso, ideale per chi cerca un caffè robusto e corposo, con un perfetto equilibrio tra acidità e amarezza.

Le cialde Caffè Borbone Miscela Mia Magica NAPOLI Blu sono compatibili con tutte le macchine da caffè ESE (Easy Serving Espresso) da 44mm, garantendo versatilità e facilità d’uso. Ogni cialda è confezionata singolarmente per mantenere intatta la freschezza e l’aroma del caffè, assicurando una tazza perfetta ogni volta.

Il formato ESE è molto pratico e igienico, ideale per chi non vuole rinunciare alla qualità del caffè espresso ma desidera un sistema rapido e pulito per la preparazione. Le cialde sono realizzate con un filtro di carta ecologico, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Grazie a questa offerta su eBay, potete acquistare le cialde Caffè Borbone Miscela Mia Magica NAPOLI Blu a un prezzo scontato di soli 40,99 euro rispetto al prezzo originale di 55,42 euro. Un risparmio significativo che vi permette di gustare un caffè di alta qualità senza spendere una fortuna.

Oltre alla convenienza economica, scegliere Caffè Borbone significa optare per un prodotto italiano di alta qualità, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. La tradizione e l’esperienza nella torrefazione di Caffè Borbone garantiscono un prodotto che soddisfa anche i palati più esigenti.