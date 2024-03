Cialde Caffè Borbone con meno caffeina: dormi meglio, spendi poco

Cosa stai aspettando? Migliora la qualità del tuo riposo senza rinunciare al caffè. Oggi le Cialde Caffè Borbone con il 50% in meno di caffeina sono in super promozione. Mettine 100 in carrello a soli 16,24 euro, invece di 19,70 euro.

Si tratta di una delle Offerte di Primavera di Amazon disponibili fino al 25 marzo, salvo esaurimento scorte. Non perdere tempo quindi se vuoi aggiudicartele. Tra l’altro, con il tuo abbonamento a Prime, hai anche la consegna gratuita.

Cialde Caffè Borbone: gusto identico, meno caffeina

Scopri le Cialde Caffè Borbone 50% in meno di caffeina. Si tratta di un ottimo prodotto destinato a chi non vuole abusare di caffeina o non vuole compromettere il riposo notturno a seguito di un caffè dopo cena.

Con il 50% miscela blu e il 50% miscela decaffeinato hai il giusto equilibrio tra gusto e salute. Tutte le cialde sono confezionate singolarmente appena macinati i chicchi dopo la tostatura. Perciò tanta freschezza e igiene.

Acquista 100 cialde a soli 16,24 euro, invece di 19,70 euro. Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.