Cialde Caffè Borbone ESE: soli 18 centesimi su Amazon è follia

Ci vogliono solo 18 centesimi per un buon espresso grazie ad Amazon. Infatti, proprio in questo momento le Cialde Caffè Borbone Miscela Gialla, compatibili con le macchine ESE, sono in offerta speciale al 15% di sconto. Acquista 150 cialde a soli 26,52€, invece di 31,31€! Selezionando l’acquisto periodico puoi ottenere fino al 10% di extra sconto sul prezzo già in promozione.

Fantastico vero? Allora non perdere altro tempo e prendi al volo questa incredibile occasione. Si tratta di un’opportunità eccellente per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Se ami il buon caffè espresso, allora questa è la soluzione per averlo a casa tua tutte le volte che vuoi, premendo solamente un bottone. La consegna gratuita è inclusa con la tua iscrizione a Prime.

Cialde Caffè Borbone Miscela Gialla ESE: l’espresso napoletano in tazza

Ottieni sempre un espresso napoletano identico, dal gusto favoloso e dalla tazza cremosa. Grazie alle Cialde Caffè Borbone Miscela Gialla ESE questo succede tranquillamente a casa tua e il barista professionale sei tu. Acquistale subito a soli 18 centesimi l’una, per un risparmio esagerato. Ricordati che puoi risparmiare ancora di più grazie all’acquisto periodico.

Ogni cialda, confezionata singolarmente per mantenere tutta la fragranza del chicco appena tostato, è 100% compostabile e ha un incarto 100% riciclabile. In questo modo fai bene al tuo corpo e anche all’ambiente, diventando amico della natura.

Scegli le Cialde Borbone Miscela Gialla ESE a soli 0,18€ l’una!