Cialde Caffè Borbone Edizione Speciale: solo 14 centesimi l'una

Con eBay il risparmio è assicurato, ma anche la qualità è garantita. Oggi acquisti 300 Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli, in edizione speciale, a un prezzo ridicolo. Ogni espresso ti porterà a Napoli per farti vivere un’esperienza unica ed emozionante ad ogni sorso. Acquistale a soli 14 centesimi l’una. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli: porta a casa il vero espresso

Porta a casa il gusto del vero espresso napoletano con le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli in edizione speciale. Si tratta di un’occasione unica, da prendere al volo. Così lei ti prenderà alla gola. Ogni cialda è confezionata singolarmente per assicurarti il massimo dell’igiene e una freschezza impareggiabile. Ogni espresso sprigionerà l’aroma intenso del chicco appena tostato e macinato. Insomma, un prodotto di altissima qualità che fa bene all’ambiente visto che ogni cialda è 100% compostabile.

Acquista 300 cialde a soli 14 centesimi l’una. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.