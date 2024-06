Cialde Caffè Borbone a 13 centesimi: un REGALO di eBay

Vivi un momento speciale ad ogni sorso con l’espresso Caffè Borbone in Cialde Filtro Carta compatibili con le macchine a uso domestico ESE 44 mm. Oggi sei davvero fortunato perché puoi averle a un prezzo mai visto prima. Così basso, sembra uno scherzo. Mettile in carrello a soli 13 centesimi l’una.

Tra l’altro, grazie a eBay, hai anche la consegna gratis direttamente a casa tua. Inclusi hai il Servizio eBay Premium, garanzia di venditore affidabile, spedizione veloce e restituzione facile, e la Garanzia Cliente eBay, rimborso assicurato se non ricevi l’oggetto che hai ordinato.

Cialde Caffè Borbone ESE 44 mm: uno spettacolo di aroma

Miscela Rossa regala un’emozione unica nella tazza grazie alla precisa selezione dei migliori chicchi e a una tostatura attenta e curata come il buon espresso napoletano richiede. Vai alla radice del gusto se vuoi un buon caffè! Scegli le Cialde Caffè Borbone compatibili ESE 44 mm. Oggi 600 cialde sono tue a soli 79,99€, invece di 102,69€.

Un’offerta davvero speciale che si arricchisce ancora di più perché hai la possibilità di dividere l’importo. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 26,66€ al mese, con prima rata al momento dell’acquisto.

Ogni cialda è 100% compostabile e confezionata singolarmente. Questo garantisce massima freschezza del prodotto, dall’azienda al consumatore, e massima igiene, perché sarai solo tu a toccarle la cialda. Acquistale subito a soli 13 centesimi l’una! Le trovi solo su eBay.