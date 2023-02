Ciabatta smart compatibile con i comandi vocali a 29€ su Amazon

Perché avere una sola presa smart quando puoi averne molte di più tutte in un unico posto? Rendi intelligente la tua casa con una spesa ridicola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la ciabatta smart Meross a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questa è davvero un’ottima offerta, e non solo per il prezzo, assolutamente vantaggioso, ma soprattutto per il dispositivo che ti puoi portare a casa. Infatti grazie a questa multipresa puoi avere in un unico posto tutto quello che ti serve e controllare i tuoi dispositivi collegati anche mentre sei fuori casa.

Ciabatta smart Meross: accendi i tuoi device con la voce

Questa ciabatta smart è dotata di 3 prese schuko e 4 porte USB. Questo garantisce la massima versatilità. Non avrai più bisogno di caricatori sparsi per casa, ti basterà collegare un cavo USB a una delle porte e quindi al tuo smartphone o Tablet per ricaricarlo. Inoltre ha un pulsante di accensione e dei LED sulle prese che indica il loro funzionamento.

Scarica l’app dedicata e controlla tutti i tuoi dispositivi collegati con il tuo smartphone anche quando non sei a casa. Oppure usa i comandi vocali di Alexa o Google Assistant senza muovere un dito. Puoi anche impostare un timer di accensione e spegnimento. Utile ad esempio per accendere la macchina del caffè e trovarla quindi già calda quando ti svegli. I 6 piedini gommati antiscivolo uniti alla protezione da sovraccarico e cortocircuito, la rende estremamente sicura.

Approfitta anche tu di questa offerta senza precedenti ma fai presto perché le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Per cui fiondati su Amazon e acquista la tua ciabatta smart Meross a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.