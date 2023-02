Ciabatta Multipresa Smart: approfitta del COUPON di 10€ su Amazon

Il mondo della smart home offre una vastissima gamma di articoli utili a facilitare la tua vita nel tuo ambiente domestico. Su Amazon puoi trovare prodotti di ogni genere, dal controllo delle luci a quello della temperatura, ma non solo. Oggi non puoi perderti questa offerta: la Ciabatta Multipresa Smart tua al prezzo di €29,99 utilizzando il COUPON di €10 da applicare prima del checkout.

Ciabatta Multipresa Smart: perché sceglierla?

Ti starai sicuramente chiedendo perché sceglierne una smart al posto di una classica. La ciabatta multipresa di Meross, una volta inserita nella presa (italiana, senza adattatori), è adatta a tutti i tuoi elettrodomestici e dispositivi. Possiede 3 prese Shuko e 4 entrate USB, ideale sia per la casa sia per l’ufficio. Puoi controllare ogni uscita indivisualmente allo stesso tempo, e questo ti consente un notevole risparmio energetico. Come funziona la ciabatta smart? Semplice, puoi gestirla tramite comando vocale Alexa o Google Assistant, con cui attivarla o disattivarla.

Con la modalità Sunrise/Sunset, puoi impostare un timer alla tua nuova ciabatta smart. Puoi personalizzare i tempi di accensione, di spegnimento e di “sonno” per ogni singola presa e per le porte USB, accendendole prima di tornare a casa e spegnendole appena esci. Attivando e disattivando la multipresa da remoto, tramite comodissima app, puoi controllarne il funzionamento per tenere i più piccoli al sicuro. Una normale ciabatta, sempre attaccata alla corrente, potrebbe diventare facilmente pericolosa se hai dei bambini in casa, fin troppo curiosi all’interno dell’ambiente domestico. Con Meross, la loro sicurezza è al primo posto.

Risparmio energetico, comodità e sicurezza sono le tre parole d'ordine a cui non puoi rinunciare.

