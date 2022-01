Ci sono dei PROBLEMI con iCloud di Apple, fate attenzione

Alcuni servizi Apple stanno riscontrando problemi: la società ha riconosciuto che iCloud e Foto sono lenti o attualmente non disponibili.

Il disservizio di iCloud: che succede?

L'OEM di Cupertino afferma che “alcuni utenti sono interessati” dal malfunzionamento delle applicazioni. La scheda di stato di iCloud elenca iCloud Backup, iCloud Bookmarks & Tabs, iCloud Drive, iCloud Keychain e Photos che stanno affrontando problemi in questo momento. Ad ora, l'interruzione è in corso da mezza giornata. Aggiorneremo il nostro articolo quando Apple avrà sistemato il tutto.

Nel frattempo, potreste riscontrare delle lentezze eccessive utilizzando alcuni servizi iCloud e la vostra libreria di foto con più dispositivi. Vi invitiamo a prestare attenzione e a non farlo, almeno per il momento fino a quando la situazione non sarà stata risolta.

La compagnia non ha fornito ulteriori dettagli su questa interruzione tramite la sua pagina Web Stato del sistema. Invece, la società osserva semplicemente che il problema è “in corso” ed è iniziato intorno alle 2:54 (orario del Pacifico) di ieri.

Nelle notizie correlate invece, sappiamo che la mela terrà un nuovo evento in primavera per presentare l'iPhone SE di terza generazione e i nuovi computer Apple con processore Silicon M1 Pro/Max. Il midrange sarà dotato di un design già visto (lo stesso di quello che abbiamo oggi), ma avrà un processore aggiornato e un modem per la connettività 5G.

I Mac di nuova generazione invece, potrebbero essere il Mac Pro destinato ai professionisti e l'Air con M2 destinato ai consumer. Quest'ultimo potrebbe non chiamarsi più MacBook Air, ma soltanto “MacBook”, in onore dei “vecchi” terminali della mela. Potrebbe essere colorato come l'iMac da 24″. restate connessi.