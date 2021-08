Chuwi ha appena invitato gli appassionati di fai-da-te per PC a sviluppare insieme il Mini PC più potente mai visto al mondo. Per chi non lo sapesse, la suddetta azienda realizza laptop, computer desktop, mini PC e tablet consumer con prezzi aggressivi e specifiche interessanti.

Chuwi vuole l'aiuto dei suoi fan

Il produttore cinese di mini PC, noto in tutto il mondo per i suoi computer convenienti ma potenti, vuole coinvolgere gli appassionati di fai-da-te per sviluppare congiuntamente il PC più potente. Chuwi prenderà in considerazione i consigli di tutti per quanto riguarda la configurazione e il design del prodotto in questione. La società inizierà a prendere i preordini di questo hardware ad un prezzo premium a settembre 2021. Tuttavia, le prime spedizione partiranno solo da novembre 2021.

Gli interessati potranno partecipare facilmente all'evento” fai da te” accedendo alla pagina dell'evento utilizzando un ID e-mail. Gli appassionati di tutto il mondo possono esprimere il voto tra l'8 e il 25 agosto per quanto riguarda le specifiche e il design definitivo del mini PC più potente di sempre.

La pagina di voto offre agli appassionati la possibilità di inserire le informazioni sul design del materiale nel primo passaggio, la CPU nel secondo, la capacità di memoria nel terzo e il disco rigido nel quarto passaggio. La compagnia riassumerà tutti gli aspetti basati sul voto e lancerà il prodotto finale basato sulle scelte delle persone.

Non di meno, l'azienda ha promesso che aggiungerà tutte le idee e le opinioni dei giocatori globali del fai-da-te e svilupperà il PC MI più performante di sempre. Dulcis in fundo, Chuwi selezionerà 10 partecipanti tra tutti i votanti per far loro provare il prototipo del computer in questione.

