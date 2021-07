Il nuovo Chuwi Hipad Pro con SoC Snapdragon 662 sarà in vendita in tutti i mercati internazinoali per soli 199 dollari tramite il sito di AliExpress.

Chuwi HiPad Pro: cosa sappiamo del tablet di Chuwi?

Dopo un annuncio formale alcune settimane fa, il Chuwi Hipad Pro sembra che si stia avvicinando sempre di più alla data di lancio ufficiale. Il debutto globale del device dovrebbe avvenire mediante AliExpress il 2 agosto 2021, al prezzo speciale di $ 199,99. Alcune chicche speciali, come la tastiera magnetica, sono in omaggio per i primi 300 acquirenti. È un affare eccezionale per gli utenti che desiderano acquistare un tablet Qualcomm a un prezzo accessibile.

Chuwi HiPad Pro è dotato di un ampio display full-view da 10,8 pollici che offre il più alto rapporto schermo-corpo del 90%. Il suo display con risoluzione Full HD è dotato di 280 PPI e offre 600 nit di luminosità massima. Offre un rapporto schermo dorato di 16:10 per un'esperienza visiva ottimale.

Inoltre, il tablet ospita 4 speaker surround a matrice per offrire un'esperienza coinvolgente mentre si guardano i contenuti digitali tramite le importanti app OTT. Il tablet ospita la certificazione digitale Widevine L1 ufficiale di Google che consente di godersi i contenuti premium di Netflix, Amazon e di altre app OTT senza comprometterne la qualità finale.

Il Chuwi HiPad Pro è alimentato con un SoC Qualcomm Snapdragon 662 accoppiato con un processore octa-core e da una GPU Adreno 610. Il chipset offre una connettività 4G LTE veloce con velocità di download e upload incredibilmente elevate.Presente memorie ad alta velocità UFS 2.1 da 128 GB che offrono velocità fino a 800 MBp/s.

C'è una batteria da 7000 mAh abbinata a un supporto per la ricarica rapida Qualcomm QC 3.0. Questa dovrebbe essere sufficiente per offrire un tempo di backup della batteria decente fino a un paio di giorni. Chuwi HiPad offre il supporto per accessori wireless come la tastiera Bluetooth e la calligrafia H6/H7 e lo stilo per pittura.

