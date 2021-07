Chuwi HiPad Plus è in promozione su Amazon a soli 229,00€. Con un coupon esclusivo risparmi subito 40€ sul prezzo di listino e ti porti a casa un tablet che è un gioiello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Un tablet che dici wow: Chuwi HiPad Plus

Se la pandemia ti ha insegnato che avere un tablet in casa è ormai essenziale, approfitta della promozione su Amazon e acquista Chuwi HiPad Plus. È un dispositivo unico nel suo genere che costa poco rispetto alle grandi marche ma non ti fa pentire di niente. Esteticamente curato nei minimi particolari, te ne innamori a prima vista.

Con il suo display da 11 pollici ti offre una visione al di sopra della media. La risoluzione è così elevata che ti sembrerà di vedere i contenuti in streaming come se fossero davanti a te, nella realtà. Infatti è perfetto sia per lavoro che studio e svago.

Con il processore Octa Core di MediaTek e 4 GB di RAM puoi fare quello che vuoi: dallo scaricare applicazioni a sbizzarrirti con la registrazione di video e quant'altro. Infatti sono presenti ben due fotocamere: una posteriore da 13 megapixel e una frontale da 5 megapixel.

E la memoria? Non te ne preoccupare perché hai a disposizione ben 128 GB che possono essere espansi a tuo piacimento.

Un'altra chicca? Ovviamente la batteria da 7300 mAh con cui avanti più di una giornata intera.

Acquista subito il tuo tablet Chuwi HiPad Plus su Amazon a soli 229,00€ in colorazione platino. Attivi il coupon e risparmi 40 euro sul prezzo originale. In più le spedizioni sono operate in sole 48 ore se sei sottoscritto Prime. Ma se non sei membro non avere paura: hai a disposizione le consegne gratuite nei punti di ritiro.

Ps: puoi pagare il prodotto anche a rate a Tasso Zero con Confidis.

