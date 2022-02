Chuwi HeroBook a 199€ è l'ultrabook che MAI PENSERESTI

L'eccezionale Chuwi HeroBook, ultrabook con pannello da 11,6″, scende su Amazon a prezzo pazzesco. Il portatile perfetto per tutti i giorni, dotato di eccezionale autonomia energetica, che adesso porti a casa a 199€ appena, approfittando delle promozioni del momento. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per averlo in gran sconto. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Chuwi HeroBook: occasione da prendere al volo

Un prodotto che rispetta il detto “anche l'occhio vuole la sua parte” e non manca di attirare l'attenzione con un design raffinato e curato nei dettagli. Super sottile e leggero, è spesso solo 17 millimetri. Proprio questo lo rende perfetto da portare nello zaino, senza soffrire per l'eccessivo ingombro.

Sotto la scocca, oltre al versatile processore Intel Celeron N4020, ci sono 4GB di RAM e 128GB di SSD. Il giusto equipaggiamento per sfruttare al meglio l'esperienza di Windows 10 (già installato), ovunque ti trovi. A disposizione hai un pannello da 11,6″ con buona visibilità e bordi risicati.

Comoda e pratica la tastiera e super reattivo il trackpad. Non manca all'appello una batteria che ti garantisce ottima autonomia energetica durante tutta la giornata di utilizzo.

Il portatile che cercavi, al prezzo che non immaginavi, te lo offre Amazon adesso. Chuwi HeroBook a 199€ è un ottimo affare, che puoi fare semplicemente spuntando il coupon in pagina e completando velocemente l'ordine. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.