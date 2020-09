Il nuovo Chromecast, largamente anticipato è ufficiale e di speciale ha la nuova Google TV: l’interfaccia utente proprietaria, basata su Android TV. Ecco cosa offre.

Nuovo Chromecast con Google TV

Ogni TV diventa smart con questo dispositivo, da collegare attraverso l’ingresso HDMI alla TV. Dotato di telecomando, con Google Assistant integrato, arrivare subito ai propri contenuti preferiti è molto facile. Non mancano due pulsanti dedicai a Netflix e YouTube.

Come anticipato, a renderlo così interessante è anche l’interfaccia utente Google TV, che porta l’interazione su un nuovo livello grazie a un’interfaccia migliorata (rispetto a quella di Android TV che già conosciamo) e a un’interazione con lo smartphone decisamente interessante. Ad esempio, è possibile segnare in qualsiasi momento, sul proprio dispositivo mobile, un contenuto che ci piace per poi ritrovarlo direttamente sulla TV, una volta a casa.

Il dispositivo sarà disponibile da oggi negli Stati Uniti (lo era già, a dire la verità) al prezzo di 49$. Restiamo in attesa di conoscere la disponibilità europea del dispositivo, corredato di prezzi.

Aggiornamento: in Italia, il dispositivo arriva a un prezzo di 69,99€ e si può preordinare già da oggi su Google Store nei colori Bianco ghiaccio, Pesca e Azzurro Cielo. Le spedizioni partiranno da metà ottobre, quando si potrà comprare (solo in edizione Bianco Ghiaccio) anche da Unieuro, Mediaworld, TIM, Euronics, Expert e Trony.

