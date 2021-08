Se il tuo televisore è obsoleto non devi per forza buttarlo. In circolazione c'è Google Chromecast che rende la tua TV smart con pochissimo. In offerta su Amazon te lo porti a casa a soli 39,00€ per risultati evidenti fin da subito. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Chromecast: un gioiellino da avere a tutti i costi

Lo streaming ha invaso la tua quotidianità e non solo. Ormai avere un televisore che possa supportare le applicazioni di maggiore successo è una vera e propria esigenza, ma se quello che hai a casa è troppo vecchiotto non ti demoralizzare perché non c'è bisogno di effettuare una grossa spesa. Acquistando un semplice Google Chromecast risolvi il problema e ora ti dico come.

Anzitutto questo è un semplicissimo dispositivo che devi collegare a una porta HDMI dietro al televisore. Assicurati che tu ne abbia una disponibile. Dopodiché potrai decidere di alimentarlo direttamente collegandolo a una porta USB o utilizzando l'adattatore che viene fornito in confezione.

Effettuato questo passaggio non dovrai far altro che andare sull'input dell'HDMI e seguire le impostazioni per sincronizzare il dispositivo. E poi? E poi basta. Il tuo telecomando sarà il tuo smartphone e collegandoti direttamente alle APP e cliccando l'icona di trasmissione potrai fin da subito iniziare a goderti lo streaming su TV.

Ovviamente sono compatibili quasi tutti i servizi come Netflix, Prime Video, Disney+, Tim Vision e così via.

Interessato? Allora acquista subito il tuo Google Chromecast su Amazon a soli 39,00€. Lo ordini e lo ricevi gratuitamente se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard ecco un trucchetto: opta per le consegne nei punti di ritiro e non pagherai neanche un euro in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

