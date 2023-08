Chromecast con Google TV in offerta a 29,99 euro da Unieuro

La promozione Fuoritutto Unieuro, in scadenza nella giornata di domani giovedì 24 agosto, ha per protagonista anche il nuovo Chromecast con Google TV, il dispositivo che trasforma in uno Smart TV qualsiasi televisore. Solo fino a domani può essere tuo in offerta a 29,99 euro, grazie al 25% di sconto applicato al prezzo di listino pari a 39,99 euro.

Si tratta al momento del prezzo più basso in rete, tanto che su Amazon costa oltre 32 euro. Inoltre, acquistandolo da Unieuro benefici anche delle spese di spedizione gratuite.

Chromecast con Google TV in sconto del 25% sul sito di Unieuro

Il dispositivo Chromecast in promozione da Unieuro offre una risoluzione HD con HDR, il sistema operativo Google TV integrato e il comodo telecomando con controllo vocale tramite l’Assistente Google. Sempre con il Chromecast riesci ad avere il controllo anche sul resto della Smart Home.

La configurazione iniziale è semplicissima. Accendi il televisore, colleghi Chromecast a una delle prese HDMI disponibili e passa all’ingresso selezionato tramite il TV, così da avviare l’associazione del telecomando Chromecast al tuo televisore.

Al termine, apri l’app Google Home sul telefono e procedi con il comando Configura sulla TV, dopodiché segui le istruzioni su schermo per completare il processo di configurazione.

Goditi infine il supporto a più di 11.000 app disponibili su Google Play, tra cui Netflix, Prime Video, NOW, RaiPlay, Mediaset Infinity e tante altre ancora.

Cogli al volo l’offerta di Unieuro sul Chromecast con Google TV per risparmiare 10 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Ti ricordiamo che la promo del Fuoritutto sta per scadere, queste sono le ultime ore di offerte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.