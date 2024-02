Chromecast con Google TV: grande intrattenimento, piccolo prezzo

Chromecast con Google TV è il dispositivo intelligente che rende smart qualsiasi televisore o schermo. Semplicissimo da utilizzare, lo trovi sul Google Store a un prezzo vantaggioso. Una volta cliccato sul link cerca la sezione Smart Home in alto e vai direttamente sul prodotto. Lo riconosci dalla foto ben visibile. All’interno della pagina hai due prodotti disponibili. Scegli la versione che preferisci in base alle tue esigenze e alla compatibilità con le tecnologie del display.

Chromecast con Google TV: lo spettacolo è per tutti

A partire da soli 39,99 euro rendi smart il tuo televisore. Scegli Chromecast con Google TV, disponibile sia in 4K che in HD. I tuoi contenuti preferiti, una volta collegato, sono pronti per essere riprodotti su grande schermo. Sfoglia i tuoi contenuti di intrattenimento in un unico posto. Vivi un’esperienza streaming su misura per te con film, serie TV, eventi live e videogame. Ottieni di più dal tuo televisore sfruttando il controllo vocale incluso. Vivi un intrattenimento eccellente.

Grazie a questo dispositivo puoi accedere a tutte le piattaforme di streaming live e on demand che vuoi. Riproduci programmi, film e musica semplicemente con un tap o tramite comandi vocali. Pensa, puoi goderti YouTube sullo schermo di casa in totale comodità. Lasciati travolgere dalla qualità estrema delle immagini sia in 4K Altissima Definizione che a 1080 DPI in HDR. Acquistalo adesso a partire da soli 39,99 euro. Un vantaggio incredibile che non devi lasciarti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.