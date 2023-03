Chromecast 4K HDR con Google TV e telecomando: rivoluzione a soli 59€

Trasforma la tua vecchia televisione in un modello smart grazie al Chromecast con Google TV 4K di Google, basterà avere una porta HDMI per poterti godere ore e ore di intrattenimento. Semplice quanto comodo, è il prodottino di cui non fare mai a meno se ti piace avere tutto a portata di mano.

Non lasciarti sfuggire questa promozione unica che trovi su Amazon che ti permette di averlo a soli 59,99€ grazie allo sconto del 14% che ti permette di averlo con una riduzione di 10€ sul suo prezzo di listino.

Ricordati che con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, che cosa aspetti? Abbonati subito.

Apri le porte a serie e film spettacolari con il Chromecast di Google

Goditi un’infinità di contenuti streaming sul tuo vecchio televisore che non sapevi più come utilizzare. Grazie a Google Chromecast puoi trasformarlo in una fantastica Smart TV con la quale puoi intrattenerti tutte le volte che vuoi grazie alle applicazioni che più ami.

A differenza dei vecchi modelli, con questo dispositivo hai accesso a una serie di applicazioni senza dover collegare il tuo smartphone. Vedrai che sarà super comodo e facile da utilizzare e non ne potrai più fare a meno.

Grazie alla sua risoluzione fino a 4K e la tecnologia HDR che ti permette colori più vividi, non riuscirai più a credere che stavi per rottamare la tua televisione. Con una piccola spesa la rendi al pari di una di ultima generazione.

Naturalmente arriva con il telecomando con accesso vocale all’assistente Google in modo da poter chiedere di cercare e avviare le tue serie e film preferiti senza dover cercarli.

Non aspettare un secondo di più e acquista il tuo dispositivo Chromecast con Google TV 4K di Google su Amazon all’incredibile prezzo di 59,99€ grazie allo sconto del 14%.

Con Amazon Prime hai spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.