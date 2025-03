Chromebook dice addio a Google Assistant: arriva Gemini

Gemini continua ad evolversi. Recentemente, ad esempio, ha introdotto due nuove funzionalità – Canvas e Audio Overview. Dopo l’annuncio della scorsa settimana relativo ad Android, ora è ufficiale: Gemini prenderà il posto di Google Assistant anche su ChromeOS, il sistema operativo di Chromebook.

Addio a Google Assistant su Chromebook

Lanciato inizialmente sul Pixelbook nel 2017 e poi esteso a tutti i dispositivi nel 2019, Google Assistant ha rappresentato un punto di riferimento per il controllo vocale sui Chromebook. Finora, l’assistente virtuale era accessibile tramite un’icona nell’angolo in alto a destra del Launcher o tramite la combinazione di tasti Launcher/Search + un comando specifico. Le sue funzioni includevano il controllo di alcune impostazioni del dispositivo (come attivare la modalità Night Light o regolare il volume), la creazione di promemoria, la gestione delle note e la riproduzione musicale.

Con il rilascio di ChromeOS 134, che sta iniziando a essere distribuito in queste ore, Google ha introdotto Gemini come nuova esperienza assistiva sui Chromebook. Il nuovo assistente sostituirà Google Assistant e sarà accessibile tramite un’icona a forma di scintilla. Facendo clic su di essa, si aprirà l’app Gemini, una Progressive Web App (PWA) che Google sta integrando sempre di più nell’ecosistema Chromebook Plus.

Secondo l’azienda di Mountain View, l’adozione di Gemini garantirà un’esperienza più ricca e interattiva, in linea con le funzionalità offerte su gemini.google.com. Gli utenti potranno accedere rapidamente ai loro contenuti su Gmail, Google Drive, YouTube e altre piattaforme integrate con l’AI.

Una delle principali differenze rispetto a Google Assistant è l’assenza del supporto per il comando vocale “Hey Google”. Ciò significa che Gemini non sarà un assistente vocale tradizionale, ma piuttosto un chatbot avanzato, più orientato alla produttività che all’interazione vocale. Attualmente, l’estensione Gemini per Google Home non è disponibile sul web, ma solo su Android e iOS. Tuttavia, gli utenti Chromebook possono comunque scaricare l’app Google Home dal Play Store per mantenere alcune funzionalità smart home.

Il futuro di Gemini e le novità di ChromeOS 134

Guardando al futuro, Google ha già annunciato che Gemini verrà esteso a Wear OS e a nuove cuffie, mentre le esperienze basate su questa AI saranno integrate in speaker, display smart e TV.

Nel frattempo, ChromeOS 134 introduce anche altre funzionalità interessanti, come il supporto all’inserimento diretto di GIF tramite il tasto Quick Insert o la scorciatoia Launcher + f. Inoltre, è stata aggiunta una nuova opzione di accessibilità denominata “Slow Keys”, pensata per aiutare le persone con limitata destrezza motoria a digitare con maggiore precisione. Questa funzione introduce un ritardo nella registrazione della pressione dei tasti, riducendo gli errori di battitura accidentali.