Chromebook con schermo touch in offerta a 279€: offertissima da prendere al volo

Il Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome è un notebook compatto e versatile che offre una combinazione di prestazioni efficienti e un display touchscreen di alta qualità. Con uno sconto del 7%, attualmente disponibile a 279,00€ invece di 299,00€, rappresenta un’opportunità conveniente per chi cerca un dispositivo affidabile per le attività quotidiane.

Questo notebook è equipaggiato con un display touchscreen da 15.6 pollici Full HD con una risoluzione di 1920×1080 pixel e tecnologia IPS. Questo garantisce immagini dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione, fornendo un’esperienza visiva coinvolgente. Per quanto riguarda le prestazioni, il Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome è alimentato dal processore Intel Celeron N4500.

Questo processore offre prestazioni efficienti a consumi ridotti, garantendo una buona reattività del sistema per le attività quotidiane come la navigazione web, la gestione delle e-mail, la fruizione di contenuti multimediali e altro ancora. Il notebook è dotato di 4 GB di RAM DDR4-3200 saldati e di 64 GB di storage eMMC.

Questa combinazione offre una quantità sufficiente di memoria per l’uso quotidiano e un rapido accesso ai tuoi documenti e file importanti. Perché? Beh perché il punto forte di ChromeOS è che poggia quasi interamente sul cloud: le tue foto, i tuoi file, i riassunti e gli appunti che prenderai a lezione o a lavoro saranno salvati al sicuro su Google Drive.

Un ulteriore vantaggio è la connettività avanzata con WiFi 6, che assicura una connessione stabile e veloce per il lavoro online e la fruizione di contenuti in streaming. Infine, Lenovo offre un anno di Google One gratuito all’acquisto di questo Chromebook. Registrandoti su Google One, potrai ottenere 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi aggiuntivi.

Il Lenovo IdeaPad Flex 3 Chrome è una scelta solida per chi cerca un notebook con touchscreen per un’esperienza utente comoda e intuitiva. Con lo sconto attuale del 7%, rappresenta un’opportunità conveniente per ottenere un dispositivo affidabile e versatile per le tue esigenze quotidiane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.