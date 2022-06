Chromebook ASUS bello e versatile: PAZZIA Amazon (-37%)

Sei alla ricerca di un computer portatile economico ma con un buon rapporto qualità/prezzo e non sai cosa scegliere? L’offerta Amazon di oggi ti offre la possibilità di ricevere a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione (grazie ai servizi Prime) un ottimo Chromebook di ASUS con il 37% di sconto.

Ad appena 239€, infatti, il portatile realizzato da ASUS è perfetto come dispositivo secondario da affiancare al PC desktop di casa o dell’ufficio e lo puoi utilizzare per continuare a lavorare, studiare oppure per svagarti in rete e sui social.

L’ottimo Chromebook di ASUS precipita di prezzo su Amazon con il 37% di sconto

Nonostante il prezzo economico il Chromebook di ASUS ha tutto quello di cui hai bisogno in un portatile: è leggero, comodo da portare in giro e soprattutto dispone di una batteria che ti garantisce tantissime ore di utilizzo. Il telaio è sottile ma robusto e il display da 14 pollici ad altissima risoluzione è ideale per qualsiasi tipologia di utilizzo; inoltre, il processore Intel di ultima generazione è ottimizzato per garantirti buoni consumi e una buona reattività nell’utilizzo quotidiano.

Chrome OS, il sistema operativo del Chromebook, è realizzato da Google e viene costantemente aggiornato per garantirti sempre le ultime novità e le protezioni di sicurezza contro virus e malware. È leggero, scattante, facile da utilizzare e ti mette a completa disposizione le più importanti applicazioni come Google Chrome, Gmail, YouTube, Google Drive e molte altre.

Non perdere altro tempo e prendi al volo questa occasione di Amazon mettendo subito nel carrello il Chromebook di ASUS con uno sconto del 37% sul prezzo di listino: resterai piacevolmente colpito dalla qualità generale del computer, la costruzione di buon livello e soprattutto l’elevata esperienza di utilizzo fornita dal sistema operativo di Google.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.