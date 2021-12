Chrome OS: il nuovo aggiornamento potenzia la fotocamera

Google pubblica Chrome OS 96 potenziando la fotocamera disponibile sui dispositivi muniti del sistema operativo del colosso di Mountain View. A seguito della volontà del team di sviluppo di accelerare il rilascio delle nuove build dell'OS da 6 a 4 settimane, Chrome OS passa direttamente dalla versione 94 alla versione 96.

Chrome OS 96 potenzia la fotocamera

Una delle novità più importanti di Chrome OS 96 è la fotocamera: il team di Google ha lavorato duramente per integrare la funzione “Scan”. Tramite essa, infatti, gli utenti hanno l'opportunità di sfruttare la fotocamera – frontale, posteriore o esterna, fa lo stesso – per scansionare rapidamente un documento e trasformarlo in PDF o in un file JPEG.

Una volta scelto il documento da convertire, l'utente munito della nuova versione Chrome OS non deve fare altro che avviare l'applicazione Fotocamera, inquadrarlo e premere il tasto di scatto. Il software che si occupa della conversione riconosce i bordi del foglio eliminando automaticamente il background, facilitando così l'editing e l'eventuale condivisione rapida su Gmail o sulle applicazioni supportate.

Oltre alla novità sulla fotocamera, il nuovo update del sistema operativo abilita una gestione più granulare delle notifiche provenienti dalle applicazioni installate. Infatti, all'interno dell'apposito pannello, è finalmente possibile abilitare/disabilitare l'invio delle notifiche da specifiche applicazioni; la modalità non disturbare, invece, come sui dispositivi mobile, blocca le notifiche in arrivo da ogni app installata.

Gli utenti muniti di Chromebook possono aggiornare il sistema operativo fin da subito.