Perché secondo il cast dovete vedere Christian la serie TV Sky

Christian è una serie TV Sky Original in sei episodi che racconta di un criminale di periferia che a un certo punto si trova capace di compiere miracoli. Un titolo che sta già riscontrando tantissimo successo sia dalla critica che dagli spettatori. Una sorta di storia dove un eclettico supereroe di periferia dall'oggi al domani si trova a dover fare i conti con dei super poteri inspiegabili. La critica ha definito Christian, protagonista della serie interpretato da Edoardo Pesce, un “irresistibile supereroe all'amatriciana“. Scopriamo perché secondo tutto il cast dovete vedere questa serie TV Sky.

Christian è quindi una serie TV di genere dramedy supernatural che sovverte le regole dei classici titoli da supereroi. In pratica, stiamo parlando, lo diciamo a bassa voce, di una Marvel italiana, o forse meglio dire romana. Di cosa parla effettivamente questo racconto suddiviso in sei episodi? Ecco la sinossi ufficiale:

In un quartiere desolato della periferia romana, Christian si guadagna da vivere facendo l’unica cosa che sa fare: menare. Lo fa per il boss locale, Lino, una sorta di fratello adottivo maggiore perché cresciuto con la stessa donna, Italia. Quest’ultima ora soffre di Alzheimer e vive con Christian che bada a lei. Un giorno, a Christian iniziano a far male le mani e a sanguinare: sono delle stimmate, anche se lui, coatto di periferia, non se ne rende conto. Le stimmate diventano presto un problema, anche perché gli impediscono di fare il suo lavoro, quello di “menare le mani”.

Attraverso di esse salva miracolosamente da un’overdose la tossica del quartiere, Rachele, che si attacca a lui per invitarlo a cambiar vita, visto che a quanto pare può curare la gente. I poteri di Christian attirano l’attenzione di Matteo, un postulatore del Vaticano che è ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri. Ma, soprattutto, il grande potere di Christian attira l’attenzione di Lino: non solo perché non può più fare il suo lavoro, ma perché Christian salva le persone, e questo potrebbe minare le basi del suo regno.