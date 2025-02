Chiavette USB velocissime con tanti GB spendendo poco? Ecco la lista

Le chiavette USB sono indubbiamente tra le cose che più si acquistano. Chissà com’è ce n’è sempre bisogno. Ecco perché oggi abbiamo deciso di fare questa lista di ben 5 pendrive veloci e capienti a prezzi molto bassi. Vediamo di che si tratta.

5 chiavette USB super a prezzi da non credere

La chiavetta USB Lexar da 64 GB ha un design robusto ed elegante e gode di una velocità fino a 100 MB/s, grazie all’interfaccia 3.0 retrocompatibile. Costo basso e ottime performance. Solo 9,49 euro.

Se vuoi qualche giga in più acquista la pendrive SanDisk da 128 GB. Anche in questo caso troviamo la USB 3.0 per trasferire file in modo rapido fino a 150 MB/s che ti perette di trasferire un film in meno di 30 secondi. Oggi è tua a soli 13,45 euro.

Abbiamo deciso di includere nella lista questa chiavetta USB che non è di un brand conosciuto ma che ha uno storage di archiviazione pazzesco di ben 1 TB. Per quello che costa, ovvero solo 19,99 euro, è indubbiamente il migliore acquisto.

C’è poi la rinomata Kingston DataTraveler in questa versione da 512 GB. Ha una velocità straordinaria di 200 MB/s, con l’interfaccia 3.2 Gen 1. Ha u design robusto e la puoi avere a soli 29,99 euro. L’acquisto per andare sul sicuro.

Chiudiamo la lista con un’altra pendrive di un marchio sconosciuto che però ci ha convinto per la sua versatilità. Infatti possiede due connettori USB che ti permetteranno di collegarla a computer e smartphone. Inoltre gode di ben 128 GB archiviazione ed è tua a soli 9,98 euro.

Dunque 5 straordinarie chiavette USB accomunate da un ottimo prezzo e prestazioni interessanti. Hanno tutte caratteristiche diverse e quindi puoi scegliere quella che più fa per te. Ricorda solo che le promozioni non dureranno per sempre quindi fai in fretta. E se sei abbonato ad Amazon Prime riceverai il tuo acquisto direttamente a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione. Dunque se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.