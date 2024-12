Chiavetta USB Samsung 64GB, compatta e velocissima: oggi a soli 14€

La chiavetta USB Samsung Memorie Fit Plus, contando su una capacità d’archiviazione di 64GB, è ottima per memorizzare un elevato quantitativo di file ad una velocità stellare. Il suo design ultra compatto e la costruzione di notevole qualità ne garantiscono la piena resistenza per trasportarla ovunque, occupando il minimo spazio in borsa o in valigia: un piccolo apparecchietto che, tuttavia, offre prestazioni in grado di stupire.

Cogli al volo quest’opportunità su Amazon e ordina oggi stesso la chiavetta USB Samsung ad un prezzo di soli 14 euro, grazie ad un vantaggioso sconto del 25%: fai in fretta, le unità disponibili sono sempre meno.

Chiavetta USB Samsung a prezzo disintegrato

Pur con dimensioni incredibilmente ridotte, la chiavetta USB Samsung Memorie Fit Plus assicura una velocità di lettura che raggiunge i 300 megabyte al secondo, con tempi decisamente ridotti per il trasferimento dei file. La pendrive è compatibile con lo standard USB 3.1 e versioni precedenti. Non teme le condizioni più estreme: resiste ad acqua, alte temperature, urti e campi magnetici. Il design, che trae ispirazione dai classici portachiavi, fornisce un aggancio più che sicuro: impossibile perderla.

Tutto ciò che ti serve ad un costo così basso da sembrare impossibile: la chiavetta USB Samsung da 64GB è adesso disponibile al miglior prezzo in assoluto, per cui non perdere tempo e mettila nel carrello per riceverla a casa in pochissimi giorni ed aggiornare il tuo setup informatico.