Chiavetta USB 64GB: ne prendi una, ma è come averne due (14€)

La chiavetta USB Sandisk da 64GB è una soluzione estremamente versatile grazie alle sue due uscite: una USB C e l’altra USB 3.1. Questo design ibrido permette di trasferire dati rapidamente tra vari dispositivi, offrendo ampio spazio di archiviazione per tutti i tuoi file.

Un’occasione da non perdere: completa ora l’acquisto su Amazon ed approfitta di uno sconto aggiuntivo del 7%, grazie a cui la chiavetta USB Sandisk a doppia uscita sarà tua con 14 euro tondi tondi.

Minimo storico per la chiavetta USB SanDisk 2-in-1

La chiavetta USB SanDisk da 64GB offre prestazioni eccezionali, permettendo di trasferire file a una velocità fino a 150 MB/s tra smartphone, tablet, PC e Mac con porte USB C. Avrai a disposizione ben 64GB di spazio per archiviare video, musica e documenti, così da liberare memoria sui dispositivi che normalmente utilizzi. Inoltre, per una gestione ottimale dei file, giunge in tuo soccorso l’app SanDisk Memory Zone, disponibile gratuitamente sul Google Play Store, che ti aiuterà anche ad organizzare copie di backup.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: salva nel carrello la chiavetta USB SanDisk da 64GB a doppia uscita, prima che le scorte si esauriscano, approfittando di un prezzo ulteriormente ribassato e della consegna lampo direttamente a casa.