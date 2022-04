Chiavetta USB 512GB Dual Mode: CROLLO di prezzo su Amazon (-47€)

La chiavetta USB SanDisk da 512GB è un apparecchio dalle dimensioni molto contenute che, in virtù delle sue originali caratteristiche costruttive, assicura la piena compatibilità con qualunque tipo di dispositivo: l'ingresso USB 3.1 e l'uscita USB C ti consentiranno di utilizzarla sempre e dovunque, facendo affidamento su una inesauribile quantità di spazio interno per trasferire file di ogni tipo.

Un'opportunità che non puoi lasciarti sfuggire, prima che la promozione finisca: completa subito il tuo acquisto e, grazie alle offerte di primavera su Amazon, beneficerai di uno sconto irripetibile del 42% che ti permetterà di avere questa chiavetta USB con appena 63,99 euro ed un risparmio di ben 47 euro.

Chiavetta USB SanDisk Dual Mode da 512GB: prezzo formidabile con le offerte di primavera su Amazon

L'unità flash 2-in-1 è dotata di un connettore USB reversibile di Tipo C e di un connettore USB tradizionale di Tipo A.

Sposta i tuoi contenuti con estrema facilità tra smartphone, tablet e Mac con USB C e computer con USB A. Libera spazio sulla memoria d'archiviazione del tuo dispositivo ed effettua il backup automatico delle foto con l'app Memory zone di SanDisk. L'apparecchio garantisce elevate prestazioni in fase di funzionamento, con velocità di lettura pari a ben 150 MB/sec.

Devi fare in fretta, i modelli disponibili stanno già terminando: metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB SanDisk Dual Mode da 512GB e, oltre ad un importante risparmio, la riceverai a casa in pochissimi giorni e senza spese di spedizione.