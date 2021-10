Chiavetta USB 3.0 da 64 GB a PREZZO STRACCIATO (-1,50 euro)

Lexar propone oggi una chiavetta USB 3.0 con memoria d'archiviazione pari a 64 GB: un notevole quantitativo di storage interno che difficilmente troviamo a bordo delle pen drive rintracciabili in questa specifica fascia di prezzo.

Cosa volere di più? Fai subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto del 15%, pagherai appena 8,49 euro.

La migliore chiavetta USB 3.0 acquistabile con meno di 9 euro

Lexar USB 3.0 flash drive si caratterizza per rispettive velocità in lettura e scrittura pari a 100 MB/s e 30MB/s, con piena compatibilità per lo standard USB 2.0.

Il design elegante e la costruzione in lega di zinco rendono questo apparecchio gradevole alla vista e resistente ad urti e cadute accidentali. Per utilizzare la chiavetta non dovrai installare alcun software: basterà semplicemente inserirla nella porta USB del computer o altri dispositivi e sarà fin da subito pronta. Estrema semplicità di trasporto, grazie al comodo supportino che ti consentirà di fissarla nel tuo portachiavi.

Non perdere tempo: metti nel carrello l'ottima chiavetta USB 3.0 da 64 GB di Lexar, la riceverai a casa tua in tempi rapidi e con spedizione gratuita.