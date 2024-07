Chiavetta USB 2-in-1 da 1TB: tua al prezzo più basso di sempre

La chiavetta USB 2-in-1 da 1TB di SanDisk è un accessorio estremamente versatile e con una sterminata capacità di archiviazione. Performance elevate e massima compatibilità con una vasta gamma di dispositivi grazie ai connettori USB C e USB A 3.2. La pendrive offre un’esperienza d’uso semplice, veloce ed intuitiva sia con smartphone che con PC.

Non perdere l’offerta di oggi: su Amazon puoi acquistare la chiavetta USB SanDisk Ultra Dual Drive Go da 1TB con uno sconto last minute del 4%, che fa scendere il prezzo a soli 107 euro.

Minimo storico per la chiavetta USB SanDisk da 1TB

Il design della chiavetta USB SanDisk 2-in-1 include un connettore reversibile di Tipo C ed un connettore tradizionale di Tipo A, facilitando il trasferimento di file tra smartphone, tablet, Mac e computer. Puoi tenerla sempre con te, attaccandola al portachiavi che usi ogni giorno.

Con un ampio spazio di archiviazione, è ideale per liberare memoria sul tuo dispositivo principale e per effettuare backup automatici delle foto tramite l’app SanDisk Memory Zone. Inoltre, la sua velocità è in grado di raggiungere i 400 MB/sec, garantendo prestazioni sempre ottimali.

Le scorte sono limitate, quindi aggiungi subito al carrello la chiavetta USB 2-in-1 da 1TB SanDisk per approfittare del miglior prezzo disponibile: riceverai il prodotto rapidamente a casa e senza spese di consegna.