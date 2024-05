Chiavetta USB 2-in-1 da 1TB al prezzo più basso di sempre (-16%)

La chiavetta USB 2-in-1 da 1TB prodotta da SanDisk offre uno spazio d’archiviazione praticamente illimitato e gode di una scheda tecnica straordinaria che ne garantisce la massima velocità. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone e PC, grazie ai suoi connettori USB C ed USB A 3.2: questo la rende estremamente versatile.

Non lasciarti sfuggire l’offerta di oggi: con uno sconto a sorpresa del 16% su Amazon, puoi acquistare la chiavetta USB SanDisk Ultra Dual Drive Go da 1TB a soli 132 euro anziché 156 euro.

Calo di prezzo per la chiavetta USB SanDisk 2-in-1

Questa eccezionale chiavetta USB da 1TB è dotata di un connettore USB reversibile di Tipo C e un connettore USB tradizionale di Tipo A, rendendo semplice il trasferimento dei tuoi file tra smartphone, tablet o Mac con USB C e computer equipaggiati con USB A. Puoi facilmente agganciarla al tuo portachiavi, pronta all’uso in ogni momento.

Con la chiavetta USB SanDisk ottieni il massimo spazio di archiviazione, utile anche per liberare memoria sul tuo dispositivo principale e per effettuare backup automatici di foto con l’app Memory Zone. Le prestazioni sono sempre al top, con velocità di lettura fino a 400 MB/sec.

Le scorte disponibili stanno terminando, quindi aggiungi subito al carrello la tua nuova chiavetta USB 2-in-1 da 1TB SanDisk e risparmia più di 24 euro: la riceverai a casa rapidamente e con consegna gratuita.