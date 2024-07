Chiavetta USB 2-in-1 256GB: trasferisci dati fra smartphone e PC

La chiavetta USB 2-in-1 da 256GB di SanDisk è un’ottima soluzione per chi cerca ampio spazio di memoria e compatibilità con diversi dispositivi, inclusi smartphone di ultima generazione e PC. La sua struttura compatta e robusta, unita ai connettori USB C e USB A 3.2, la rende estremamente sicura e versatile nell’utilizzo.

Approfitta dell’offerta su Amazon: con uno sconto speciale del 7%, ora puoi acquistare la chiavetta USB SanDisk Ultra Dual Drive Go da 256GB per soli 29 euro.

Minimo storico per la chiavetta USB 2-in-1 SanDisk

Questa chiavetta USB SanDisk è dotata di un connettore USB Type C ultra veloce e di un connettore USB Type A tradizionale, permettendo il trasferimento rapido dei tuoi file tra smartphone, tablet, Mac e computer. Facile da trasportare, può essere agganciata al portachiavi per una massima praticità.

La chiavetta USB SanDisk 2-in-1 non solo offre spazio aggiuntivo per liberare memoria sul tuo dispositivo principale, ma consente anche backup automatici delle foto tramite l’applicazione Memory Zone. Con una velocità di lettura fino a 400 MB/sec, garantisce prestazioni eccellenti per ogni tipo di contenuto.

Non perdere l’occasione, prima che la disponibilità termini: metti subito nel carrello la chiavetta USB SanDisk 2-in-1 da 256GB al prezzo più basso di sempre e la riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.