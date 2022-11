Chiavetta USB da 128GB SUPER VELOCE (400 MB/s) al 45% in meno

Quando cerchi una pendrive le cose importanti sono fondamentalmente due: lo spazio di archiviazione e la velocità di trasferimento. Ecco perché ho voluto segnalarti quest’offerta. Metti subito nel tuo carrello la chiavetta USB AXE da 128GB a soli 16,18 euro, anziché 29,54 euro.

Questa pendrive unisce le due cose più importanti di uno storage regalandoti inoltre un prezzo davvero vantaggioso. Risparmierai il 45% e avrai una pennetta super veloce con cui trasferire tutti i tuoi dati. Anche cartelle intere con file molto pesanti all’interno o film in 4K e programmi non compressi, potrai trasferirli da un dispositivo all’altro in pochissimi secondi.

Goditi quest’offerta incredibile ma fai veloce perché le richieste sono molto alte, perciò si esaurirà subito. Vai su Amazon e acquista la chiavetta USB AXE da 128GB a soli 16,18 euro.

Chiavetta USB AXE: compatta, resistente e velocissima

Questa chiavetta USB è super compatta e pesa soli 7,4 g. È stata costruita con componenti di ottima qualità per essere resistente alla polvere, agli urti e alle alte temperature. A un cappuccio protettivo rimovibile e una piccola asola per poterla agganciare. È compatibile con Windows e Mac OS e non necessita di nessuna installazione.

Ciò che rende questa pendrive veramente eccezionale e la velocità con cui riesce a trasferire i dati. Possiede una velocità di lettura fino a 400 MB/s e di scrittura fino a 200 MB/s. Il tempo di trascinare i tuoi file da una cartella del tuo PC alla pennetta o viceversa e saranno già lì. Perfetta per eseguire backup e condividere video o immagini in alta definizione. Possiede lo standard 3.1 ed è retro compatibile con le interfacce più datate.

Non farti scappare quest’offerta eccezionale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la chiavetta USB AXE da 128GB a soli 16,18 euro, anziché 29,54 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.