Chiavetta USB da 128GB: 4 in 1 FUORI di TESTA (Amazon)

Questa chiavetta USB da 128GB è incredibile. In un solo dispositivo potrai archiviare i tuoi file e condividerli con tutti i tuoi dispositivi. È leggera e potrai impostare una password per proteggere i tuoi dati più sensibili. Oggi puoi approfittare di questa offerta di Amazon e mettere nel tuo carrello la chiavetta USB Anyoug da 128GB a soli 25,59 euro.

Grazie alle sua versatilità sarai in grado di avere tutto a portata di mano senza portarti dietro tanti storage. Il trasferimento dei file è veloce, lo spazio di archiviazione è enorme e il design le conferisce robustezza per affrontare tutti i momenti della giornata.

Se vuoi avere un solo dispositivo che puoi connettere praticamente a tutto, allora questa PenDrive fa per te. Cogli al volo l’offerta si Amazon e acquista la chiavetta USB Anyoug da 128GB a soli 25,59 euro.

Chiavetta USB Anyoug da 128GB: tutto sempre con te

Ciò che rende eccezionale questa chiavetta USB è sicuramente la possibilità di collegarla a ogni dispositivo. Infatti potrai scegliere una delle 4 porte disponibili e collegarla al tuo iPhone, o al tuo smartphone Android, al tablet e al PC. Grazie all’app per iOS e Android, scaricare foto e documenti sarà semplicissimo.

Ha una velocità di lettura di 80MB/s e di scrittura di 40MB/s per un trasferimento molto veloce su qualsiasi device. Con la funzione Plug and play non sarà necessaria nessuna installazione, tranne che scaricare l’app per smartphone e tablet. Basterà inserire la chiavetta USB e verrà riconosciuta in automatico.

Sempre per i dispositivi mobili è anche possibile inserire una password per proteggere i propri dati. Viene fornita con una scatola di metallo elegante, così che la potrai trasportare senza che si rovini. Corri su Amazon e metti nel tuo carrello questa fantastica chiavetta USB da 128GB a soli 25,59 euro.

