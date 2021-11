Chiavetta smart NOW TV e mesi di sport o intrattenimento GRATIS: 14€

La chiavetta smart NOW TV e un pass per avere 2 mesi di sport oppure 3 mesi di intrattenimento (film, documentari, serie TV e non solo). Con l Black Friday 2021, la porti a casa a 14,99€ appena da Amazon. Devi solo scegliere se preferisci il pass sport oppure intrattenimento o cinema e completare rapidamente l'ordine. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Innanzitutto, con un investimento ridicolo, porti a casa l'hardware. Il piccolo dispositivo da collegare all'ingresso HDMI della televisione per renderla subito smart. Incluso ricevi anche il telecomando per la gestione rapida e per avere accesso a un mondo di intrattenimento.

Grazie all'offerta del momento, non solo la paghi a metà prezzo, ma ricevi in omaggio due o tre mesi di contenuti, in base a quello che preferisci.

Prediligendo l'intrattenimento o il cinema, ottieni per 3 mesi:

un codice per 3 mesi del Pass Cinema o 3 mesi del Pass Entertainment di NOW per guardare i film o le serie TV e gli show di Sky in HD e su 2 dispositivi in contemporanea.

Pass Cinema di NOW con oltre 1000 film on demand e prime visioni come Godzilla vs Kong, Tolo Tolo, Tenet, le produzioni originali Sky come Lovely Boy e tanti generi per tutti i gusti con nuovi titoli ogni settimana.

Pass Entertainment di NOW con le stagioni complete delle serie TV più amate come Omicidio a Easttown e le produzioni originali Sky come la nuova stagione di Gomorra, gli show più attesi come X Factor, MasterChef e Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e gli imperdibili documentari di National Geographic, History e Sky Arte.