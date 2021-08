Ci sono dispositivi che apprezzano tutti subito e gioiellini tech che vanno capiti per poterne sfruttare il potenziale. Proprio come questa chiavetta USB 4 in 1, che passa agevolmente dallo smartphone (qualsiasi, sia Android che iOS) al PC. Puoi copiare, trasportare, spostare, liberare: un oggettino che aumenta esponenzialmente quello che puoi fare con i tuoi terminali.

Il bello è che l'edizione da 32GB ora la prendi in gran sconto da Amazon: portala a casa a 19,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Pochissimi pezzi a disposizione in offerta.

Chiavetta USB 4 in 1: una genialata in sconto

Su iPhone? Su uno smartphone (o tablet Android) o magari sul PC? Nessun problema, questo gioiellino possiede tutte le uscite USB che puoi immaginare: standard, microUSB, Lightning (per iOS) e c'è anche un dittatore per l'USB C.

Questo sai cosa significa? Che la memoria esterna puoi collegarla praticamente alla totalità dei dispositivi che possiedi. Non importa il sistema operativo di ognuno. Questi 32GB di spazio di archiviazione potrai usarli, ad esempio, per liberare la memoria di iPhone. Non solo, puoi spostare un file di grandi dimensioni in pochissimo tempo, dal tuo Android al PC. Non serve Internet e non servono cavi: basta questo gioiellino.

Insomma, una sola chiavetta USB 4 in 1, tantissimi utilizzi. La cosa più bella è ora la paghi anche meno di quanto pagheresti una pen drive qualsiasi. La trovi a 19,99€ direttamente su Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi ancora disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone