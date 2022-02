Chiavetta 128GB per smartphone e PC a 19€: ERRORE di prezzo assurdo

Con questa chiavetta USB da ben 128GB, con predisposizione per l'utilizzo sia su PC, che su smartphone e tablet. L'ideale per conservare o spostare file, effettuare backup e non solo. Per un possibile errore di prezzo Amazon, adesso puoi portarla a casa 19€ circa appena. Devi essere veloce però: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non sappiamo quanto durerà a questo prezzo, quindi cerca di approfittarne immediatamente.

Chiavetta 128GB: perfetta per smartphone e PC

Non dispositivo qualsiasi, ma un praticissimo 4 in 1, che ti permette di spostare in modo super rapido i file da smartphone e tablet (Android e iOS), ma anche da PC, media player e non solo.

Una soluzione pratica perché ha tutto quello che ti serve, c'è persino un adattatore USB C in omaggio. Con tutto questo spazio a disposizione non avrai problemi anche in caso di file particolarmente pesanti: anzi, non sarai soggetto all'utilizzo del cloud per spostarli e non solo.

Infatti, questo gioiellino può essere una validissima soluzione per svuotare la memoria dello smartphone, che spesso si tende a saturare con foto e video. Non servirà rimpiangere l'assenza di microSD, ormai sempre più rara sui nostri terminali.

Il momento di approfittare di questo possibile errore di prezzo Amazon è adesso. Porta a casa questa super chiavetta 128GB a 19€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.