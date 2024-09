Chiara Ferragni abbandona lo smartphone: solo macchina fotografica

Sembra proprio che Chiara Ferragni abbia lanciato una nuova moda, questa volta controcorrente alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. Infatti, la nota influencer ha deciso di abbandonare lo smartphone per usare solo la buona vecchia macchina fotografica analogica con rullino. Se hai sempre detto che le mode tornano di moda, perdonerai il gioco di parole, oggi hai ragione.

Dopo la Boccia che ci ha fatto ricordare l’esistenza dei Ray-Ban Stories, con la Ferragni siamo tornati ai “bei vecchi tempi” anni ’80 e ’90. Lo confermano le immagini immortalate durante la sua ultima vacanza. Infatti, nel suo ultimo post, alla pagina dei suoi social dove condivide la sua vita privata e non, ha pubblicato una foto decisamente differente dalle altre. Si tratta di fotografie scattate con macchina fotografica analogica e sviluppate da rullino.

Chiara Ferragni non ha spiegato il motivo di questa scelta, ma se ne possono immaginare tanti. Alcuni ipotizzano che si sia stancata di stare sempre con in mano lo smartphone. Altri, invece, credono che stia tentando di lanciare una nuova moda. L’unica cosa certa è che la nota influencer ha scelto il rullino per immortalare il suo viaggio a Budapest e a Vienna insieme ad Angelo Tropea.

Chiara Ferragni e la macchina fotografica: basta smartphone

Per lanciare un trend basta veramente poco: qualche milione di followers e un’idea geniale. A volte però non serve inventarsi nulla di nuovo, ma semplicemente rispolverare qualcosa dal passato. Ed è proprio quello che ha fatto Chiara Ferragni che, per il suo ultimo viaggio a Budapest e Vienna, ha deciso di scattare qualche foto utilizzando una macchina fotografica analogica, abbandonando lo smartphone.

Nel suo post, dove ne ha pubblicate alcune, ha anche aperto un sondaggio chiedendo ai suoi followers di scrivere quale delle foto sviluppate da rullino piacciono di più. Un’idea simpatica e apprezzata da chi la segue sui social. Chissà se questa sua scelta lancerà una nuova moda, riportando lo smartphone alle sue origini, quelle di un “semplice” telefono che poi così tanto semplice non era.