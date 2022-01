Chi vende più tra PS5 e Xbox Series X/S? In UK c'è un RIBALTONE!

Xbox Series X/S ha battuto PS5 nel Regno Unito nel mese di dicembre. Gli ultimi dati di vendita relativi al mercato britannico, come riportato da GamesIndustry.biz, certificano il sorpasso da parte delle console Microsoft che registrano il loro miglior mese di sempre superando il milione di unità vendute.

Secondo quanto scrive la testata specializzata, le due macchine di ultima generazione di casa Xbox hanno avuto un balzo del 108% rispetto novembre, merito anche di un quantitativo importante di scorte di Series X arrivato proprio per fronteggiare la richiesta natalizia. Crescono anche le vendite di PS5, che registra il suo secondo mese più grande di sempre, ma non abbastanza per superare Xbox. Il primo posto è comunque saldo per Nintendo Switch.

Xbox Series X/S supera PS5 in UK, ma la regina è sempre Nintendo Switch

La console più venduta del mese di dicembre resta infatti Switch che, secondo i dati forniti da GFK, ha registrato un ulteriore aumento dopo un novembre che era già stato strepitoso grazie a un nuovo bundle con Mario Kart 8 Deluxe e al lancio del modello OLED.

Passando al software, domina inevitabilmente FIFA 22, seguito da Call of Duty Vanguard e GTA 5. Di seguito la Top 20 al completo:

FIFA 22 Call of Duty Vanguard GTA 5 F1 2021 Just Dance 2022 Marvel's Spider-Man Miles Morales Battlefield 2042 Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Diamante Far Cry 6 Marvel's Guardians of The Galaxy Minecraft Nintendo Switch Edition Red Dead Redemption 2 Riders Republic Animal Crossing New Horizons Pokemon Perla Mortal Kombat 11 Assassin's Creed Valhalla LEGO Harry Potter Collection GTA Trilogy The Definitive Edition

Complessivamente, sono stati venduti infine quasi 2.1 milioni di accessori, in aumento del 77% rispetto a novembre, ma in flessione di quasi il 20% da dicembre 2020. I più venduti restano i DualSense di PlayStation 5, ma c'è un grande balzo in classifica anche per i controller Xbox.