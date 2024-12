Che regalo da UnipolMove: 12 mesi di canone GRATIS e fino a 30 euro di cashback

UnipolMove, l’alternativa più gettonata a Telepass, fa un regalo a tutti i nuovi utenti: grazie alla promo Winter Move, chi sottoscrive il piano UnipolMove Base entro il 31 dicembre 2024 riceverà un anno di canone gratis, fino a 30 euro di cashback e il secondo dispositivo a canone zero. Ecco come funziona la promozione e come attivarla.

12 mesi di canone gratis e cashback

La promozione Winter Move di UnipolMove è riservata solamente ai nuovi utenti: se hai, quindi, avuto in precedenza un contratto con la piattaforma, non potrai aderire. Per partecipare è necessario sottoscrivere l’offerta UnipolMove Base entro il 31 dicembre 2024.

Riceverai così ben 12 mesi di canone GRATIS e fino a 30 euro di cashback. Il piano UnipolMove Base include:

Pagamento mensile

Servizio di telepedaggio

Parcheggi e servizi di mobilità

Aggiunta di un secondo dispositivo GRATIS: se lo aggiungi subito, la spedizione è gratuita

Una volta terminato il periodo promozionale di 12 mesi, verrà applicato il canone in vigore al momento dell’addebito: al momento è pari a soli 1,50 euro al mese, per il primo dispositivo. Il secondo, invece, resta gratuito.

Per quanto riguarda il cashback, verrà calcolato sui pedaggi e servizi di mobilità UnipolMove (ovvero parcheggi convenzionati, Area C e traghetti) utilizzati entro il 16 gennaio 2025, fino a un massimo di 30 euro che verranno erogati in forma di nota di credito entro marzo 2025.

Hai tempo fino al 31 dicembre 2024 per approfittare della promo Winter Move di UnipolMove: sottoscrivendo online il piano base ricevi canone gratis e ben 30 euro di cashback.