Che fine ha fatto GTA 6? Cosa sappiamo al momento

Lo sviluppo di Grand Theft Auto 6 (GTA 6) è stato confermato qualche settimana fa da Rockstar Games: non una grande sorpresa, ovviamente, ma il fatto che lo sviluppatore abbia deciso di esporsi lascia ben sperare circa la possibilità di avere presto le prime informazioni ufficiali sul gioco. Un popolare leaker però spegne gli entusiasmi.

Secondo AccountNGT, infatti, non possiamo aspettarci nuove news su GTA 6 per i prossimi mesi, se non altro sicuramente non prima della fine dell'anno. Come sempre accade per le notizie che arrivano dagli insider, queste informazioni vanno prese con le pinze, ma non è effettivamente così improbabile che Rockstar Games se la prenderà comoda prima di svelare ufficialmente GTA 6.

GTA 6: cosa sappiamo e quando arriveranno le prime informazioni?

Le indiscrezioni sul nuovo capitolo della serie si sono rincorse freneticamente negli ultimi anni: il minimo comune denominatore tra tutte le voci di corridoio pare essere l'ambientazione, che dovrebbe riportarci a Vice City. Pare sia confermata anche la formula dei protagonisti multipli, con la possibilità di scegliere un personaggio femminile, esattamente la stessa che ha fatto la fortuna su GTA 5.

Ora, sul quando avremo nuove informazioni su GTA 6 è veramente difficile da dirsi: come detto, quanto affermato dal leaker va preso con le pinze, ma non è neanche un'ipotesi così improbabile, anzi. Considerando che Grand Theft Auto 5 va ancora fortissimo, a quasi dieci anni dal lancio iniziale, suggerisce che Rockstar Games si prenderà tutto il tempo possibile prima di essere sicura di poter svelare il sequel.

Del resto, lo sviluppatore è stato piuttosto vago in tal senso, sostenendo semplicemente che ne sapremo di più solo quando sarà pronto a farlo, senza fornire nemmeno una piccola tempistica.

Insomma, l'unica certezza adesso è che GTA 6 è in sviluppo, presumibilmente solo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: per il resto dovremo aspettare.