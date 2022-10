Che classe questo smartwatch 2 cinturini e mille funzioni (Amazon)

Uno smartwatch che non ti può non soddisfare. Insomma, ti basta guardarlo per capire che è proprio il modello che fa al caso tuo. Con due cinturini compresi in confezione lo personalizzi come vuoi e lo hai sempre al polso.

Ti mette a portata di mano qualunque funzione tu voglia, persino le chiamate con Bluetooth. Approfitta della promozione del 30% su Amazon e portalo a casa immediatamente. Lo acquisti a soli 41,99€ senza alcun ripensamento.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch senza se e senza ma: un vero prodotto gioiello

Te lo metti al polso e non hai più problemi. Come avere un computer o un assistente, questo smartwatch non te ne fa mancare nulla. A partire dalla sua estetica e passando per le sue potenzialità, non puoi avere dubbi sul suo conto.

Con un bel display ampio, a colori che personalizzi come vuoi, hai tutto a portata di vista. Per non parlare dei sensori integrati al suo interno che ti consentono di tenere sotto controllo l’attività fisica così come la salute. Vuoi qualche esempio?

livelli di ossigeno nel sangue;

nel sangue; monitor del sonno;

monitor della frequenza cardiaca;

cardiaca; contapassi.

Ovviamente queste sono solo alcune delle possibilità che ti mette a portata di polso perché neanche la vita sociale viene lasciata da parte. Come ti anticipavo, sono incluse le chiamate con Bluetooth, le notifiche smart e funzioni come il meteo, il controllo della musica e così via.

Con una batteria che non conosce limiti, questo prodotto lo abbini sia a dispositivi Android che iOS.

Cosa stai aspettando? Porta a casa il tuo magico smartwatch da Amazon, con il ribasso del 30% in corso paghi appena 41,99€, un vero affare. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.