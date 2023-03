CHE BOMBA: PS5 + God of War Ragnarok con 90€ di sconto su eBay

Se stai cercando il bundle che include PS5 Standard Edition con il gioco God of War Ragnarok ad un prezzo interessante non puoi assolutamente lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su eBay.

Oggi puoi acquistare il bundle a solo 529 euro, con un risparmio di 90 euro sul prezzo ufficiale. Si tratta di una vera occasione da non perdere, considerato che la console è ancora molto richiesta e fino a due mesi fa era praticamente introvabile.

PS5 con God of War: il bundle ad un prezzo incredibile

Il venditore è affidabile e ha ricevuto numerosi feedback positivi dai clienti. Inoltre, in caso di problemi, puoi contare sulla garanzia cliente eBay, che ti tutela in caso di oggetto non conforme alla descrizione o non ricevuto. Il pagamento è sicuro e veloce tramite PayPal o Carta.

Il bundle include la PS5 Standard Edition, la versione con lettore disco che ti permette di giocare ai titoli più recenti e di godere di prestazioni elevate e grafica mozzafiato. Il gioco incluso è God of War Ragnarok, l’attesissimo sequel del capolavoro del 2018, che ti porta in un’avventura epica nel mondo della mitologia nordica.

Non perdere questa offerta imperdibile su eBay che sta inevitabilmente già andando a ruba. Il bundle PS5 Standard Edition con God of War Ragnarok è disponibile a 529 euro, con la spedizione compresa nel prezzo. Affrettati perché nelle ultime 24 ore ne sono già stati venduti parecchi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.