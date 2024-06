Che BOMBA: presto potrai giocare i titoli Xbox anche su Fire TV Stick senza console

Il futuro immaginato, disegnato e mai nascosto di Microsoft prende forma. Il colosso di Redmond ha annunciato una speciale collaborazione con Amazon che porterà l’app Xbox su dispositivi Fire TV selezionati permettendo agli utenti di oltre 25 paesi di giocare in streaming a diversi titoli dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, senza console.

Proprio così: l’app sarà presto disponibile per Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K di ultima generazione e darà modo, collegando un controller bluetooth compatibile e usando un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, di giocare in cloud a titoli come Hellblade 2, Starfield e Forza Horizon 5 senza la necessità di avere una console Xbox o un PC.

Del catalogo faranno parte anche i titoli Bethesda Game Studios come Fallout 76 e Fallout 4: una sottolineatura non casuale dato che proprio su Amazon Prime Video è disponibile l’apprezzata serie TV ispirata ai videogiochi e che ha raccolto pareri positivi un po’ in tutto il mondo.

Come funzionerà l’app Xbox su Fire TV Stick

Non appena l’app sarà disponibile nel mese di luglio, basterà scaricarla sulla propria Fire TV Stick 4K o 4K Max di ultima generazione e procedere come segue:

Scarica e installa l’applicazione Xbox

Accedi con il tuo account Microsoft

Se non sei ancora iscritto, potrai registrarti immediatamente a Xbox Game Pass Ultimate ad un prezzo vantaggioso

ad un prezzo vantaggioso Collega un controller bluetooth compatibile, come il controller ufficiale Xbox, ma puoi utilizzare anche DualSense o Dualshock 4: esatto, i controller di PlayStation 5 e PlayStation 4

Scegli un gioco e inizia a giocare!

Fire TV Stick sarà in grado di riprodurre in streaming e di eseguire per te i giochi Xbox inclusi nel catalogo grazie ai server cloud di Microsoft. Basterà avere una buona connessione internet, il dispositivo Fire TV Stick di ultima generazione e un pad compatibile per avere sempre a disposizione una vasta scelta di titoli Xbox.

Ulteriori informazioni saranno disponibili nelle prossime settimane, in concomitanza con il lancio dell’app.