ChatGPT, ora tutti gli utenti potranno utilizzare gratis la nuova funzione di ricerca

A fine ottobre, OpenAI ha lanciato la sua funzionalità di ricerca web (alias SearchGPT) per gli abbonati a ChatGPT Plus. Per chi non lo sapesse, questa nuova funzione fornisce al chatbot AI l’accesso a informazioni in tempo reale, tratte direttamente da Internet. Ora, OpenAI ha deciso di espandere SearchGPT a tutti gli account, compresi quelli gratuiti.

Pronto a spodestare Google Search?

OpenAI ha annunciato, tramite un post su X, che tutti gli utenti ChatGPT registrati possono ora utilizzare gratuitamente la funzionalità SearchGPT, integrata nei modelli GPT-4o e GPT-4o mini. È possibile controllare notizie aggiornate, chiedere le previsioni meteo, programmi ed eventi, sport, azioni e molto altro. È inoltre disponibile, oltre che tramite il sito web ufficiale, anche tramite l’app mobile.

Per SearchGPT, OpenAI ha scelto un’interfaccia utente minimal e senza pubblicità. Il chatbot fornisce riepiloghi generati dall’AI dei contenuti consultati, completi di citazioni che rimandano alle fonti originali. A differenza di Google Search, inoltre, non occupa la prima pagina con contenuti personalizzati.

Oltre a rendere disponibile SearchGPT per tutti gli utenti gratuiti, OpenAI ha annunciato che il suo motore di ricerca verrà integrato con la funzionalità Advanced Voice. Prima, le conversazioni audio con il chatbot erano limitate alle sue conoscenze ottenute tramite l’addestramento, che gli impediva di accedere a informazioni aggiornate.